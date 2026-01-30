İmamoğlu kararı sonrası İstanbul Üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin diplomasını yatay geçişin usulsüz olduğu iddiasıyla iptal eden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi incelemeye alındı.

Üniversitelere küresel ölçekte denklik ve akreditasyon sağlayan ssociation to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından inceleme başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV'de aktardığına göre İstanbul Üniversitesi’nin uluslararası akreditasyonu tehlike altında.

Saymaz'ın aktardığına göre Amerika’da bir grup aktivist ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu 19 Mart Platformu, İmamoğlu ve 27 kişi hakkındaki diploma iptali kararını, işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan AACSB'a şikayet etti.



Saymaz, AACSB tarafından İstanbul Üniversitesi’ne yönelik inceleme başlatıldığını duyurarak şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinden sonra İstanbul Üniversitesi’nin akreditasyon kurumunun belirlediği akademik ve bilimsel kararlara uymadığı gerekçesiyle buraya başvuru yapılmış. Amerika’daki bu kuruluşa başvuru yapılmış. Amerika’da bir grup aktivistin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu 19 Mart platformu var. Onlar Amerika’da 19 Mart meselesini gündemde tutuyorlar. 19 Mart grubu da bu durumu öğrenince Amerika’daki Türk akademisyenler aracılığıyla bu AACSB adlı akreditasyon kurumuna kurumla iletişime geçiyorlar ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye’den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar. Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi’nin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”