İmamoğlu: Kılıçdaroğlu ile yiyeceğimiz yemeğe değil, vatandaşın yiyemediği yemeğe bakın

ANKARA (EKONOMİ) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği yemeğe ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildikten ilk toplantısını Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi, Nikolaus Meyer-Landrut ile Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran İmamoğlu, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik ilgiyi hayretle takip ettiğini söyledi. Görüşmeye yönelik, “Bugün, bir hafta sonra veya 1 ay sonra olabilir. Biz CHP’nin önceki dönem Genel Başkanlarının tamamıyla görüştük, görüşüyoruz. Parti kültürümüzde bu vardır” dedi.

Ekrem İmamoğlu bu noktada basın mensuplarının bu yemekten ziyade, vatandaşın yiyemediği yemeğe odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

“Mülteci sayısında 10 milyondan bahsediliyor”

İstanbul ve Türkiye genelindeki mülteci sayısıyla ilgili yaşanan son tartışmalara da değinen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinin tamamını gezdiğini ve buralarda söylenen rakamların iki katı kadar mülteci bulunduğuna yönelik başkanlardan bilgi aldığını bildirdi. Hatta nüfusunun yüzde 20’sini geçen mülteci nüfusuna sahip ilçelerde ikamet izninin durdurulduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Burada şeffaflık olması gerekiyor. Valilikler toplantılara ilgili belediye başkanlarını çağırmıyor. Mülteci sayısında 10 milyondan bahsediliyor” diye konuştu.