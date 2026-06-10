İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Saray kayyumu derhal okusun!
İBB davasında tutuklu yargılanan ve dünkü duruşmada, gözaltı ve tutuklanma sürecinde taciz ve tehdit edildiğini anlatan Pınar Türker'in savunmasını sosyal medya hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve 'arınma' ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan 'saray kayyumu' da bu vahim ifadeleri derhal okusun!"
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında tutuklu yargılanan ve dünkü duruşma anlattıkları kamuoyunda büyük ses getiren Pınar Türker'in konuşması üzerinden, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, savcı tarafından ise "kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle" tehdit edildiğini anlatmıştı.
Bu savunmanın haberini Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve 'arınma' ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan 'saray kayyumu' da bu vahim ifadeleri derhal okusun!" dedi.
Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) June 10, 2026
Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker mahkemede, uğradığı şantajı, işkence ve taciz gibi zorbalıkları anlattı.
Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Bu anlatımları ben de milletimizle paylaşmak istiyorum.…