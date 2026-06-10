İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Saray kayyumu derhal okusun!

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında tutuklu yargılanan ve dünkü duruşma anlattıkları kamuoyunda büyük ses getiren Pınar Türker'in konuşması üzerinden, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, savcı tarafından ise "kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle" tehdit edildiğini anlatmıştı.

Bu savunmanın haberini Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

İmamoğlu, "Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve 'arınma' ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan 'saray kayyumu' da bu vahim ifadeleri derhal okusun!" dedi.