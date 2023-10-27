İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun 'Divan Başkanlığı' teklifini kabul etti

CHP'de 4-5 Kasım’da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay gündemi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen ve bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Büyük kurultay hazırlıklarını görüşen iki isim, gerginlikten uzak bir kurultay yaşanması dileklerini birbirine aktardı. Görüşmede İmamoğlu’nun, "Kurultay’da Divan Başkanlığı" teklifinde bulunan Kılıçdaroğlu’na olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşen ve görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaklarını belirten Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde de bu kez CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

En çok bizleri memnun eder

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olacak CHP Meclis Grup Başkanı Özel de İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı konusunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’na olumlu yaklaştıklarını kaydeden Özel, “Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder” dedi.