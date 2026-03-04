İmamoğlu: Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü İstanbul Eyüpsultan-Kağıthane'de düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Marmara Cezaevi’nden mitinge gönderdiği mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik paylaştı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kıymetli vatandaşlarım, çok değerli hanımefendiler, sevgili beyefendiler, cesur yürekli gençler, başımın tacı çocuklar… Silivri’den Eyüpsultan’a, Kağıthane’ye, canım hemşerilerime büyük bir merhaba, sevgi dolu bir selam yolluyorum. Her birinizi tek tek, hasretle kucaklıyorum. Partimizin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Eyüpsultan’da hayata geçiren, hemşerilerimize canla başla hizmet eden kıymetli başkanım Mithat Bülent Özmen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili hemşerilerim; son bir yıldır, siyasetin yargı eliyle yaptığı en büyük operasyonlardan biriyle mücadele ediyoruz. Hakkımızda yoğun karalama faaliyetleri yürütülen bu süreçte, ailelerimiz dahi hedef alınarak iftiralarla yıpratılmaya çalışılıyor. Bizim ise 2019’dan bu yana tek amacımız, hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul’un tüm ilçelerine eşit oranda hizmet etmektir. İşte Eyüpsultan ve Kağıthane… Her ikisine de her zaman aynı özenle, aynı gayretle hizmet etmeye çalıştık.

"Eyüpsultan’a da Kağıthane’ye de hak ettiği değeri verdik"

Her iki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran T5 Haliç-Tramvay Hattı’nı hizmete sunduk. Avrupa Yakası'nın ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'yla, Eyüpsultan’a ve Kağıthane’ye ulaşımı rahatlattık. İlçelerimizin altyapı sorunlarını çözdük. Haliç Su Sporları Merkezi’ni, Cendere Yaşam Vadisi’nin 1. etap 1. kısmı hizmete açtık. Artİstanbul Feshane’yi, Biyometanizasyon tesisimizi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisi olan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni hizmete açtık. Yurtlarımızla öğrencilerimizin, bölgesel istihdam ofislerimizle iş arayan vatandaşlarımızın, daha önce örneği görülmemiş desteklerle tüm dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Milletin parasını, yine milletin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık. Eyüpsultan’a da Kağıthane’ye de hak ettiği değeri verdik.

"Milli iradeyi baskı altına almaya gayret edenlerin önünde boyun eğmeyeceğiz"

Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri ayrıştıran, kutuplaştıran politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir uçurumun kıyısındayız. Ya milletçe birbirimize güvenerek kenetleneceğiz ve huzura, refaha kavuşacağız ya da bir kötü aklın, ayrıcalıklı, dar bir zümrenin hırslarına geleceğimizi kurban edeceğiz. Hepimiz zorlu bir dönemde, ağır görev ve sorumluluklar altındayız. Fakat ne olursa olsun, milletin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların, milli iradeyi baskı altına almaya gayret edenlerin önünde boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemiz, çok partili demokratik rejime son verme niyetini açıkça ortaya koymuş bir avuç insana karşı 86 milyonun demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Mücadelemiz, herkesin hak ettiği yaşam standartlarına kavuştuğu, özgür, mutlu ve güvenli bir Türkiye kurma mücadelesidir.

"Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak"

Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Bugünkü mücadele azim ve kararlılığımızı dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Baştan sona adaletle işleyen, herkesin daha iyi, daha rahat, daha özgür yaşamasını hedefleyen, üretim odaklı, bereketli bir düzen kuracağız. Bu yeni düzenin hiçbir yerinde partizanlık olmayacak, liyakatsizlik olmayacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."