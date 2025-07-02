İmamoğlu: KOBİ'ler yüksek faize kurban ediliyor

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda KOBİ'lerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Mayıs ayında kapanan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 5,9 arttığını, açılan şirket sayısının ise yüzde 13 azaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Daha çok şirket batıyor, daha az şirket açılıyor" dedi.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor. Özellikle ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler, artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüksek faize dayalı ekonomi, KOBİ’leri seri bir şekilde iflasa sürüklüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verisine göre Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, geçen seneye göre yüzde 5,9 daha fazla! Açılan şirketlerse geçen yıla göre yüzde 13 daha az! Yani ülkemizde daha çok şirket batıyor, daha az şirket açılıyor.

"Ekonomimizin bel kemiği kırılıyor!"

KOBİ’ler mal tedarik edemiyor, satış yapamıyor, yapsa parasını alamıyor, sonunda da batıyor; ekonomimizin bel kemiği kırılıyor! Oysa ki KOBİ’lerimiz, bugün toplam ihracatımızın yüzde 55’ini, toplam istihdamın yüzde 72’sini oluşturarak ülkemiz için büyük bir görevi gerçekleştiriyor.

"KOBİ'ler yüksek faize kurban ediliyor"

Siyasi kumpas kurarken 'faiz artırır, sıcak parayı tutarız' hesabı yapanlar yüzünden, KOBİ'ler yüksek faize kurban ediliyor. Halbuki KOBİ’ler doğru bir kaynak yönetimi ve planlamayla desteklenirse bakın ülkemizde neler olur. Teknoloji yatırımlarına, dijitalleşmeye ve küresel pazarlara açılmaya yönelecek desteklerle KOBİ’ler, yüksek sürdürülebilirlikte bir büyümenin taşıyıcısı olabilir.

"Biz hazırız!"

KOBİ’lerimiz, büyük sanayi şirketleriyle entegre edilirlerse verimlilik sorunu da, inovasyon sorunu da aşılır. Ülke ekonomisi işte o zaman direnç kazanır. İstihdam, iş, ekmek belli bölgelerde yoğunlaşmaz, tüm ülke sathına yayılır. KOBİ’lerimizi sadece görmezden gelen, yüksek faizle siyasi kumpasları finanse eden bu zihniyetin yükselen iflas dalgasını durduracak dermanı yok. Biz hazırız! Çalışan, üreten, kazanan ve adilce paylaşan bir Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!"