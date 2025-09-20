  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
Takip Et

İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezasının istinaf tarafından onanmasına ilişkin, “Korkuyorlar, korkacaklar korksunlar. Milletin iradesi kazanacak.”dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
Takip Et

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. İmamoğlu, verilen karara ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandıİmamoğlu'nun Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandıGündem

 

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak.”

Gündem
AK Parti'den bir istifa daha!
AK Parti'den bir istifa daha!
Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Aksu'da ormanlık alanda yangın: 2 otel tahliye ediliyor
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var
Beşiktaş - Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpıştı! Yaralananlar var