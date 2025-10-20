  1. Ekonomim
İmamoğlu: Mahkemedeki birkaç saniyelik görüntümden mi korkuyorsunuz? 

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülen duruşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, mahkeme salonunda daha önceki duruşmalarda çekilen görüntülerini içeren videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Neden korkuyorsunuz? Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı? Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti? Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim hesabımı? Bir salonda; avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler hangi cesaretle duruşmayı televizyondan yayınlayacaklar?"  

 

