İmamoğlu: Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin maksadını görüyor

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın yol açtığı ekonomik, siyasi, idari krizlerin birbirini besleyip ve büyüttüğüne dikkati çekerek, "Krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, milli iradeyi baskı altına alabilmek, önümüzdeki seçimleri bugünden dizayn edebilmek için attığı hukuk dışı adımlarla, ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı alet ederek CHP’ye ve CHP’li belediyelere yönelik siyasi operasyonlar düzenleyenlerin amacı, adaleti sağlamak değildir" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelek "konser" soruşturmasına ilişkin de İmamoğlu, "Çok değerli Mansur Yavaş Başkanımızı hedef alan operasyon da hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünüdür. Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin asıl maksadını görüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Türkiye'nin her hafta başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin 57'ncisi Afyonkarahisar'da yapıldı.

Afyonkarahisar 2. No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutulan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın oğlu Efe Çakır, annesinin yazdığı mektubu vatandaşlarla paylaştı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yönettiği şehrin yaşayanlarına bir konuşma yaptı. İmamoğlu’nun Silivri’den Afyonkarahisar’a yolladığı mektubu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erkan okudu.

Erhan, "Milletin iradesine sahip çıkmaya geldiniz bu meydana. Bu ülkedeki haksızlığa, hukuksuzluğa hayır demek için geldiniz. Hep birlikte bu meydandan sesimizi yükselteceğiz ve bu gidişe artık dur diyeceğiz. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanlarımıza özgürlük isteyeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Duha, "Bir sonraki ziyaretinde genel başkanımızı AKP'nin kalesi dedikleri bu şehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyemizle karşıladık. AKP'nin kalesi gitti. Sadece Afyonkarahisar'lı hemşehrilerim gibi dimdik duran Afyon kalesi kaldı" dedi.

Duha, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanıyla da kalesiyle de hep dimdik duran, bize bağımsızlığımızı kazandıran Büyük Taarruz’un şehri Afyonkarahisar. Merhaba! Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Her birinizi özlemle kucaklıyorum. Afyonkarahisar, köklü ve şanlı tarihiyle olduğu kadar, dünyaya nam salmış güzellikleriyle, bolluğu bereketiyle de özeldir ama Afyonkarahisar’ın en büyük, en özel zenginliği insanıdır. Çalışkan, cesur ve her koşulda ülkesinin geleceğine sahip çıkan sizlerle gurur duyuyorum. Bu güzel şehre değer katmak için çalışan Belediye Başkanımız Burcu Köksal’a yürekten teşekkür ediyorum. Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesindeki tüm gayretleri için partimizin il başkanı Faruk Duha Erhan’a ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum.

"Mansur Yavaş Başkanımızı hedef alan operasyon hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünüdür"

Sevgili vatandaşlarım; ülkemiz çok uzun zamandır büyük krizler yaşıyor. İktidarın yol açtığı ekonomik, siyasi, idari krizler birbirini besliyor ve büyütüyor. Krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, milli iradeyi baskı altına alabilmek, önümüzdeki seçimleri bugünden dizayn edebilmek için attığı hukuk dışı adımlarla, ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı alet ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik siyasi operasyonlar düzenleyenlerin amacı, adaleti sağlamak değildir. Onlar; vicdanlarını, adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptukça zalimleştiler. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ve çok değerli Mansur Yavaş Başkanımızı hedef alan operasyon da hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünüdür. Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin asıl maksadını görüyor.

"Milletçe bu badireyi de aşacağız ve hep birlikte yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği bir düzen yaratacağız"

Vatandaşın devletin adaletine duyduğu güven, ciddi bir biçimde sarsılmıştır ve bu, başta ekonomi olmak üzere, ülkemizin bütün dengelerini sarsmaktadır. İktidar hukuk ve demokrasiden uzaklaştıkça, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. İktidar, vatandaşın hak ve hürriyetlerini yok saydıkça, toplumsal birlik ve düzen bozulmakta, ülkenin huzuru kaçmaktadır. Tek çare, derhal millete gitmek ve milli iradenin hakemliğinde, hızla hukuka ve demokrasiye dönmektir. Milletimizin de arzusu ve beklentisi budur. Sandık gelecek ve Türkiye, yeni ve umut dolu bir yola girecek. Milletimizin adaletine ve ferasetine hep güvendim, hep güveneceğim. Milletçe bu badireyi de aşacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, milletin ortak menfaatinin her şeyin ve herkesin üstünde tutulduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye’yi bereketin ve bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Bu kutsal amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören, kendisi için ne istiyorsa başkası için de onu isteyen bir anlayışla varılabilir. Onun için diyoruz ki; Herkes için her yerde, önce adalet, önce hürriyet. Bizim yolumuz, en zor şartlarda bile gelecek güzel günlere inanmaktan vazgeçmeyenlerin yoludur. O çakmak çakmak mavi gözleriyle Kocatepe’den Afyon Ovası’na vatan ve millet aşkıyla bakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi bu yoldan döndüremedi, döndüremeyecek. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Her şey çok güzel olacak."

İmamoğlu'nun mesajı okunurken yurttaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Atayman: "Suç işlediği şüphesi ve kaçma şüphesi var diye insanlar 7 aydır tutuklu yargılanmaz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Elif İpek Atayman'ın oğlu Efe Çakır da annesinin mektubunu okudu. Atayman, mektubunda şunları ifade etti:

"Değerli Afyonlular beni bağrınıza bastığınız için sizlere minnettarım. İnşallah en kısa zamanda bu güzel Cumhuriyet şehrini ve sizleri ben de göreceğim. Şimdilik sadece ailemin anlattıkları kadarıyla biliyor ve anımsayabiliyorum. Eylül de bitti, 7 ay oldu hala somut bir isnad yok. Hâlâ bir delil toplanmamış. Biz neden birkaç şüphe için 7 aylık tutuklu yargılanıyoruz? Madem bu kadar kesin suçlamalarınız, delilleriniz var, mahkemimizi memen yazıp başlatsaydınız. Suç işlediği şüphesi ve kaçma şüphesi var diye insanlar 7 aydır tutuklu yargılanmaz. Yargı erkine sesleniyorum: Lütfen artık bu işi hızlandırın, yargılamaları başlatın.

Ömrümüzden aylar gidiyor. İnşallah bu çile elbet bitecek. Bu ülkede adalet geç de olsa hep tecelli etmiştir. Gönlüm ve vicdanım çok rahat. 35 sene önce başladığım kariyer yolculuğumda ilk kez neredeyse 7 ay boyunca değer yaratamamış ve üretememiş oldum. Tek kaygım budur. Yakında çıktığımda telafi edeceğimden şüpheniz olmasın. Başta enerjisiyle bize umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve araştırmadan yargısız infaz yapmayan vicdanları körelmemiş tüm vatandaşlara saygı ve selamları iletiyorum."

Burcu Köksal'ın konuşması...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da mitinge katılan yurttaşları selamlayarak, "Bu toprakların her karışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. Onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi var. Her bir karış toprağımızda şehitlerimizin kanı var. Bize bu toprakları yeniden yurt edinen Türk milletinin yenilmez olduğunu yedi düvele gösteren, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için kanının son damlasına kadar savaşan ve bize bu toprakları armağan eden büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına layık olmak için çalışacağız" dedi.