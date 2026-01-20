  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Milletimizin birliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum
Takip Et

İmamoğlu: Milletimizin birliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Milletimizin birliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum
Takip Et

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu milletin bayrak sevgisi başka milletlere benzemez. Bayrağımız, bu toprakların ortak değeridir. Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum. Şanlı bayrağımız, ilelebet dalgalanacaktır" ifadesini kullandı.