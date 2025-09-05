  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
Takip Et

İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, "Cesaret ve umutla, kararlılıkla, Asla vazgeçmeyeceğiz! Hakkınızı yedirmeyeceğiz! Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
Takip Et

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu  açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cesaret ve umutla, kararlılıkla, Asla vazgeçmeyeceğiz! Hakkınızı yedirmeyeceğiz! Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz! Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak! Milletimizin iktidarı kurulacak, Her şey çok güzel olacak!"

Gündem
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında flaş iddia: MHP'ye geçeceği konuşuluyor
Beykoz Belediye Başkanı Köseler hakkında 'MHP'ye geçecek' iddiası