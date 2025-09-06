İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çatı katları bağımsız bölüm olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara bir müjdem var.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak."