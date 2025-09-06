  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor
Takip Et

İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, son paylaşımında "İstanbullulara müjdem var" diyerek kentsel dönüşümle ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu 'müjdem var' diyerek duyurdu: Çatı katları bağımsız bölüm oluyor
Takip Et

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çatı katları bağımsız bölüm olacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbullulara bir müjdem var. 

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak."

Gündem
CHP kurultayı iddianamesi ortaya çıktı: İmamoğlu dahil 12 isme hapis ve siyasi yasak talebi
CHP kurultayı iddianamesi ortaya çıktı: İmamoğlu dahil 12 isme hapis ve siyasi yasak talebi
Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan gözaltına alındı
Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan gözaltına alındı
Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı
Yasak ilişki cinayetinde başkomisere adli kontrol kararı
Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Köseler 30 saat sonra yeniden tutuklandı
Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Köseler 30 saat sonra yeniden tutuklandı
Destici’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Cumhur İttifakı iyi niyetli ama karşımızdakilere güvenmiyoruz
Destici’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Cumhur İttifakı iyi niyetli ama karşımızdakilere güvenmiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz