İmamoğlu ne dedi? Özgür Özel duruşma salonundaki sohbetini anlattı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası’nın yargılamasına devam ediliyor. Dava kapsamında dün savunmasına başlayan İmamoğlu, bugün de devam etti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, salon çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

İmamoğlu salondan çıkartılırken yaptıkları kısa görüşmeyi anlatan Özel, şunları söyledi:

“Duruşma çıkışında başta ailesini, arkadaşlarını, bizleri selamladı. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Teşekkür etti buradaki herkese bu kadar dikkatle dinledikleri için. Özgür (Çelik) Başkan’a cumartesi günkü seçiminde başarılar diledi. Duruşmanın cumartesi gününe savunmasının uzayabileceğini, uzamasaydı kongreye gitmeyi düşündüğünü söyledi. Özgür Başkan da onu pazar günü oy kullanmaya davet etti.”