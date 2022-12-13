İmamoğlu, Olimpiyat Çalışma Grubu'nu tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi'nde düzenlediği toplantıda, kenti 2036 Olimpiyat adaylığına hazırlayacak ‘Olimpiyat Çalışma Grubu’nu da kamuoyuna tanıttı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Spor, tüm dünyada yaşayan insanlar için ortak bir lisan. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik ve bu bağlamda stratejiler oluşturduk. Gençlerle ilgili yaptığımız birçok çalışmanın önemli bir parçası da spor oldu. Spor dünyasının tüm bileşenleriyle, kent planlamacılarıyla, akademisyenlerle bir araya gelerek çalıştaylar gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaları bir ‘master plan’a oturtarak orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Sadece ilgili Genel Sekreter Yardımcılığı’mız, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’müz, Spor İstanbul ve İBB Spor Kulübü’müzle değil, BİMTAŞ ve İPA gibi stratejik birçok iştirakimizle neleri geliştirebileceğimizi, değiştirebileceğimizi ve dönüştürebileceğimizi inceledik.

Buradaki anahtar kelimelerin başında koordinasyon geliyor. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının, belediyemizin, destek sağlayabilecek diğer yerel yönetimlerin, iş dünyamızın, markalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve halkımızın koordineli bir şekilde hareket etmesi bizi mutlu sona ulaştıracak. İBB’nin tüm kurumlarının, olimpiyatla ilgili ulusal ve uluslararası bileşenlerinin hedefe odaklanmasını kolaylaştırmak adına, bugün burada büyük önem taşıdığına inandığım bir girişime imza atıyoruz. Biz, bir çalışma grubu kurarak ve bu grubun hedefini sadece olimpiyatlar olarak belirleyerek ilgili her bileşene katkı sağlamayı hedefledik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere, hedefe yönelik hayata geçirilen tüm kurumlarla, tüm yetkili isimlerle birlikte çalışmak üzere bu yapıyı oluşturuyoruz.

Belediyemizin ve devletimizin sporla ilgili kurumlarının tamamı, olimpiyatlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ancak hiçbirinin yegâne gündemi, ülkemize olimpiyatların kazandırılması değil. Bakanlığımız, federasyonlarımız; günlük, haftalık veya sezonluk organizasyonların doğru ilerlemesinden de sorumlu.”

İmamoğlu’nun tanıttığı çalışma grubunda, Yale Üniversitesi’nden ‘Küresel Lider Ödülü’nü alan ilk Türk olma unvanına sahip ve halen dünyadaki çeşitli özel sektör şirket ve kurumlarına danışmanlık hizmeti veren Oya Ünlü Kızıl ile birlikte, iş dünyasında önemli görevler üstlenen Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı.