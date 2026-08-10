İmamoğlu: Özel’in uyarılarını destekliyor, kararının altına imzamı atıyorum

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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “evet” oyu verme kararına destek verdi.

İmamoğlu, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel’in kanun teklifine “evet” oyu verme kararını destekleyen İmamoğlu, açıklamasında Türkiye’nin önemli bir eşikte olduğunu belirterek, barış, huzur ve kardeşliğin kalıcı hale getirilmesi ile demokrasi ve hukukun güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, Özel’in yürüttüğü siyasete ilişkin, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor; bütün uyarıları ile ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum” ifadelerini kullandı.

“Mansur Yavaş’ın tespitlerini önemsiyorum”

Kıymetli Başkan olarak nitelendirdiği Mansur Yavaş’ın süreçle ilgili uyarı ve önerilerine katıldığını belirten İmamoğlu, “Kıymetli Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın dikkat çektiği, uyardığı ve önerdiği bütün tespitlere katılıyor ve önemsiyorum” dedi.

İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın barış temennilerine ilişkin ise, “Sayın Selahattin Demirtaş'ın arzuladığı, bütünleştirici ve birleştirici barış temennilerini kıymetli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Sürecin yönetimine ilişkin iktidara eleştiriler yönelten İmamoğlu, iktidarın süreç yönetimi, samimiyeti ve şeffaflık sicilinin sorunlu olduğunu savundu.

İmamoğlu, bu nedenle bir yandan sorunların çözümüne destek ve katkı sunacaklarını, diğer yandan denetleme görevlerini ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

“Türkiye’nin üniter yapısı ortak güvencemizdir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve yurttaşların eşitliğinin ortak güvence olduğunu ifade eden İmamoğlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve 86 milyon yurttaşımızın eşitliği bizim ortak güvencemizdir. Cumhuriyetimizi demokrasiyle, birliğimizi adaletle, devletimizi hukukla güçlendireceğiz.”

Türkiye’nin bölgesinde barış, istikrar ve refahın güvencesi olması gerektiğini belirten İmamoğlu, güçlü devlet anlayışının hukuk, demokrasi, ekonomi ve toplumsal birlik üzerinden şekillenmesi gerektiğini söyledi.

“Barışı siyasi hesaplara teslim etmeyeceğiz”

İmamoğlu, sürecin günlük siyasi hesaplara, kapalı kapılara ve kişisel çıkar arayışlarına bırakılmaması gerektiğini belirterek, güvencenin TBMM, hukuk, şeffaflık ve millet iradesi olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Barışı siyasi hesaplara teslim etmeyeceğiz. Siyasi hesaplara duyduğumuz güvensizliğin de barış umudumuzu esir almasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin bunu başaracak gücü vardır. Barışın da huzurun da Cumhuriyetin de sahibi millettir.”