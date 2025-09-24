İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti: Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız

  1. Ekonomim
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Çelik’i tebrik eden CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız” dedi.

 Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'ni İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik’i tebrik etti.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız. Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum" denildi.

