İmamoğlu, Özgür Özel'e tebrik mesajı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, başarılar diledi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, tüm delegelerin oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i içtenlikle kutluyorum. Bu zorlu dönemde önemli bir sorumluluk üstlenen Genel Başkanımıza başarılar diliyorum. Eminim ki hep birlikte, yeni programıyla, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak; Türkiye’yi hak ettiği özgür, müreffeh ve güçlü geleceğe ulaştıracağız" ifadesini kullandı.

