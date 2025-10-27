İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "casusluk" soruşturmasından tutuklandı

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıktı.

Beş saat boyunca adliye nezaretinde tutulan İmamoğlu'nun ifadesi üç saat sürdü. İfade işlemlerinin ardından İmamoğlu'nun yanı sıra, 24 Ekim'de gözaltına alınarak gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan TELE1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Necati Özkan, tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan, soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle: “Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı ‘siyasi casusluk’ suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.”

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi. Bu soruşturmadan bırakılan tutuklu İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek de cezaevine gönderildi.

Savcılıktan Wickr’a By-Lock benzetmesi

Sevk yazısında Wickr uygulamasından bahseden savcılık, uygulamayı FETÖ soruşturmalarında suçlama yöneltilen haberleşme uygulaması olan By-Lock’a benzetti. Savcılık şöyle dedi:

“Yine iltisaklı kurumdan gelen araştırmalar neticesinde; Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Hüseyin Gün'ün By-lock benzeri kripto program olan ve farklı suç örgütlerince kullanılan wickr isimli haberleşme programını kullandığı ve şüpheli Necati Özkan dahil istihbarat görevlisi olduğu tespit edilen Chris ve şirket ortağı Aaron Bar simli şahıslarla tüm konuşmalarını bu program üzerinden gerçekleştirdiği ve özellikle 2019 yerel seçim döneminde bu program vasıtasıyla görüşmeler yaparak bilgi, belge ve analiz paylaşımı yaptığı tespit edilmiştir”

“Hüseyin Gün, iş adamı kisvesi altında istihbarat servisi elemanı olduğu”

Savcılık sevk yazısında itirafçı Hüseyin Gün’ün İngilete istihbarat servisine çalıştığı iddia edildi. Savcılık yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda şüphelinin iş adamı kisvesi altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.”

“Amerika istihbarat servisinin İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirdiği”

İmamoğlu’nun belediyeden elde ettiği verileri Amerikan istihbaratına verdiğini iddia eden savcılık şöyle dedi:

“Şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Bar isimli şahsın gerçekleştirdiği, bu şahsında Amerika istihbarat servisinin dijital projeler kordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin şüpheli Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği, yine Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı”

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacı”

Sevk yazısında atılı suçlamaların İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına fon oluşturmak için yaptığı iddia edildi.

Sevk yazısında, “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu isimli şahısların başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları” denildi.

"Merdan Yanardağ’ın Hüseyin Gün'den 10.000 USD menfaat temin ettiği"

Merdan Yanardağ’ın ifadesinde Hüsyin Gün’den 2 bin-3 bin euro para aldığı iddiası hakkında savcılık, Yanardağ’ın 10 bin dolar para aldığını iddia etti. Savcılık sevk yazısında şöyle dedi:

“TELE1 kanalında gerçekleştirilen bir program içeriğinde de şüpheli Hüseyin Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı, dosya kapsamında da alınan tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Hüseyin Gün'den 10.000USD menfaat temin ettiğinin belirtildiği”

“TELE1 isimli kanal suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğu”

İmamoğlu’nun belediye verilerini farklı bir veri tabanına aktardığını iddia eden savcılık, sevk yazısında şöyle dedi:

“Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan isimli şahsın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri, bu hususunda etkin pişman hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanları ile de doğrulandığı, özellikle şüpheli Hüseyin Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulundukları, şüpheli Merdan Yanardağ'ın ise şüpheli Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 isimli kanalı araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğu”