İmamoğlu partililere seslenmek üzere Ankara'da: "Çok hazır olduğuma inandığım için adayım"

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile görüşmek üzere Ankara'da parti genel merkezine geldi.

"Kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına"

"Sen seç tarihe geç" başlıklı programın hazırlıkları başladı. Salonda ve salon girişine sloganın bulunduğu çok sayıda görsel asıldı.

Program öncesinde partililere İmamoğlu’nun hedeflerini özetleyen bir broşür dağıtıldı. “Kurtuluş yok tek başına haydi hep birlikte görev başına” başlıklı broşür İmamoğlu‘nun "büyük ailemizin sevgili üyeler" hitabı ile başladı.

Broşürdeki ifadelerinde milyonların gözünün umudunun CHP’de olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Ekonomiyi ağır bir krize insanlarımızı derin bir yoksulluğa adaletsizliğe güvencesizliğe mahkum eden, kurumları ve kuralları hiçe sayan, devleti bir kişinin iradesine tabii hale getiren bu bozuk düzeni değiştireceğiz” dedi

"Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

“Kaybedecek bir dakikamız bile yok” başlığında İmamoğlu, CHP’nin ön seçiminin önemine de vurgu yaptı ve “Ülkemiz siyaseti adına devrim niteliğinde bir iş yapıyor ve cumhurbaşkanı adayımızı belirleme hakkını şimdi ve hemen üyelerimize veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Neden adayım?" başlığıyla yer alan bölümde İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bizim tek derdimiz tek hayalimiz var bir avuç insanın yerle bir ettiği devlet yapısını hukuk sistemini demokrasiyi ekonomiyi eğitimi sağlığı yeniden inşa etmek”

"Hazır ve tecrübeli olduğuma inandığım için adayım"

Broşür İmamoğlu’nun şu ifadeleriyle devam etti: “Bu kolay bir iş değil. Her şeyden önce makama değil, mücadeleye odaklanmayı gerektiriyor. Bu mücadelenin iki farklı beceri ve tecrübeyi gerektiren iki farklı boyutu var: Seçim kazanabilmek ve ülkeyi iyi yönetebilmek. Ben bu mücadelenin her iki boyutunda da çok hazır ve tecrübeli olduğuma inandığım, enerjimi, cesaret ve kararlılığımı kanıtladığıma inandığım için adayım.”