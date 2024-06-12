İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı'nı ziyaret etti: Türkiye'nin huzuru için büyük bir altyapı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den aynı göreve ikinci kez seçilen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ahmet Cin ve ekibine başarı dileklerini ileten İmamoğlu, “Allah utandırmasın. Hemen hemen bütün belediye başkanlarını ziyaretimde içten ve tabiri caizse yürekten ifadeyle diyorum ki; inşallah en başarılı döneminiz olur. Çünkü, her ilçedeki başarı, aslında İstanbul'un en başarılı dönemi anlamına geliyor. Biz, bütüncül başarıyı önemsiyoruz. Bu kapsamda bir işin yapılabilmesi, yapılmasının önündeki engellerin aşılabilmesi meselesi, hiçbir siyasi kavramın engel olabileceği bir şey olmamalı; olamaz da. Bu bağlamda açık, şeffaf ve iletişimi en yüksek seviyede tutan bir dönemi, bütün ilçelerimize taşımak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İyi bir maraton oldu”

“Bugün itibarıyla, sizi ziyaretimizle 38 belediyeyi tamamlamış olduk.” diyen İmamoğlu, “Son olarak Arnavutköy kaldı. Dolayısıyla bütün ilçeleri bitirmiş olduk aslında 30 küsur günde. İyi bir maraton oldu. Her ilçemizde, ilçenin gündemine göre birkaç saatlik bir çalışmayla, onların gözünden ilçesine yapılması gereken İBB'nin yatırımlarını da dinliyoruz. Bu aynı zamanda bizim katılımcı bir modelle, 5 yıllık stratejik planın da hayata geçmesi anlamına geliyor. Zaten bu bütüncül yapı, olgunlaştıktan sonra, yine ilçelerle yapılacak istişare toplantılarında tekrar bir gözden geçirilecek. Hem ayağımızı yorganımıza göre uzatmak istiyoruz hem de bu işler yapılırken ‘öncelik’ kavramını Büyükşehir gözüyle, ilçe belediyesinin gözüyle gündemimizde tutmak istiyoruz. 16 milyon insanımızın mutlu ve huzurlu olması, iyi bir yaşama kavuşması ilçe ilçe, aslında Türkiye'nin huzuru için büyük bir altyapı. Bu bakış açısıyla bugün buradayız.” ifadelerini kullandı.

Cin: Desteğinizi esirgemeyeceğinize olan inancımız tam

Pendik Belediye Başkanı Cin de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

“Yeni dönemin ülkemize, İstanbul'umuza, Pendik'imize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Vatandaşımızın vermiş olduğu kararın, her zaman başımızın üzerinde yer olduğunu biliyoruz. Bu nezaketinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu 5 yıllık süre zarfında hem İstanbul'a hem de İstanbul’un ilçelerine hizmetler noktasında, yatırımlar noktasında desteğinizi esirgemeyeceğinize olan inancımız tam. Bununla ilgili de biz içeride size bir sunum yapacağız. İnşallah hep beraber bu dönemi, hayırlı bir şekilde geçiririz. Teşekkür ederiz.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Cin, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Pendik’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. (ANKA)