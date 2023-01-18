İmamoğlu: Programda iki yatırıma yer verilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda Sefa-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu projesine ve 300 metrobüs alımına yer verilmemesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.