İmamoğlu sahaya çıkıyor: İki günde dört ilde miting yapacak

CHP, 23 Mart Pazar günü, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 116 milletvekilinin imzasıyla seçime tek aday olarak girecek.

İmamoğlu'ndan iki günde dört miting

İmamoğlu ön seçim kapsamında iki günde dört ilde miting yapacak.

Bu hafta sonu (8-9 Mart) İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya’yı ziyaret edecek olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından programa ilişkin şunları paylaştı:

“Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya’dayız.

8 Mart Cumartesi 13.00 İzmir

8 Mart Cumartesi 20.30 Kayseri

9 Mart Pazar 12.00 Adana

9 Mart Pazar 20.30 Antalya”

CHP Başaracak Türkiye Kazanacak



Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız.



8 Mart Cumartesi 13.00 İZMİR

8 Mart Cumartesi 20.30 KAYSERİ

9 Mart Pazar 12.00 ADANA

9 Mart Pazar… pic.twitter.com/9C3LzjOXtJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025

"Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlattı.

Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.



Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız. pic.twitter.com/mEVdX0UxzT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025

İmamoğlu, “Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız” diye yazdı.

CHP’nin 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimin “ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımı” olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ön seçimde partisinin bir kurtarıcı belirlemeyeceğini, ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına ve yurtseverlerine “Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına” çağrısında bulunacaklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısının, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek” dedi.