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İmamoğlu: Şam Valiliği'nden talebimize olumlu geri dönüş oldu

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye’nin yeniden inşasında yer almak için yaptıkları başvuruyla ilgili "Talebimize bugün Şam Valiliği'nden olumlu geri dönüş oldu. Biz oraya gidiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Şam Valiliği'nden talebimize olumlu geri dönüş oldu
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Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arane programına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, Suriye’nin yeniden inşası konusunda açıklamalarda bulundu. "Yeniden inşa meselesinde, sadece binaları yaparak bir şehri inşaa edemezsiniz" diyen İmamoğlu "O şehirlerin ruhu oalcak. Her şehrin kendine göre ruhu var. Farklı etnik kökenler var. Farklı inançlar var. Bütün bu yapıların mutlu olacağı unsurlar aslında evrensel. Çocuklar huzurlu olacak, parkları güzel olacak, kreşler olacak, yurtları olacak." ifadelerini kullandı.

"Şam Valiliği'nden olumlu geri dönüş oldu"

Şam Valiliği'nden olumlu geri dönüş aldıklarını belirten İmamoğlu "İstanbul olarak diyoruz ki, dünyanın en iddialı belediyelerinden birisiyiz. Sistemiyle, yöntemiyle, üretim modeliyle. O bakımdan biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak, hem Dışişleri Bakanlığımıza yazı yazarak, diğer Bakanlıklara da bilgi vererek, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da yazarak talebimizi açtık. Talebimize bugün Şam Valiliği'nden olumlu geri dönüş oldu. Biz oraya gidiyoruz, açıklamamızda da yazılarımızda da var, Suriye'nin şehirlerinden bahsederek, yani Alevilerin yaşadığı Lazkiye de var, Şam da var, Kürtlerin de yaşadığı yoğun şehirler var. Bütün bu şehirlere yaygın, belediyecilik hizmetlerimizi anlatmak konusunda gitme talebimiz var." dedi. 

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