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İmamoğlu: Savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına "Bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim" ifadeleriyle tepki gösterdi

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Resmimden korkuyorsunuz, sesimden korkuyorsunuz, sözümden korkuyorsunuz, ismimin anılmasından korkuyorsunuz… Ama bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim." dedi.

"Sizden korkan sizin gibi olsun"

İmamoğlu "Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz. Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz. Girdiğiniz ve ülkeyi de içine soktuğunuz karanlık girdabın içinde debelendikçe, debeleniyorsunuz. Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı. Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." ifadelerini kullandı.

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