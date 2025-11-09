İmamoğlu seçim şarkısını paylaştı: Halep oradaysa arşın burada

  1. Ekonomim
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçim şarkısını paylaştı. Paylaşıma "Halep oradaysa arşın burada!” notu düşüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart günü İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından 19 Mart'ta evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu 23 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu.

İmamoğlu'nun, sosyal medya üzerinde seçim şarkısı paylaşması dikkat çekti. Şarkıda İmamoğlu'nun  daha önce bir mitingde kullandığı "Halep oradaysa arşın burada" sözüne nakarat olarak kullanıldı.

