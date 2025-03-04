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İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek "Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz." dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

"Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Köseler'in tutuklanmasına "Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz." sözleriyle tepki gösterdi. 

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