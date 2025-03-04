İmamoğlu: Seçimde kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor

Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe… pic.twitter.com/uCISRZiqvv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2025

"Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Köseler'in tutuklanmasına "Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz." sözleriyle tepki gösterdi.