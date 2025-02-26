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İmamoğlu şikayet etmişti! Bilirkişi S.B.'ye disiplin soruşturması açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu şikayet etmişti! Bilirkişi S.B.'ye disiplin soruşturması açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi S. B. hakkında disiplin soruşturması açtı." ifadelerini kullandı. 

Ongun, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği resmi yazıyı da paylaştı. 

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği resmi yazıyla, bilirkişi hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin dava dosyasındaki belgelerin ivedilikle kendilerine iletilmesini talep etti.

Bilirkişi olarak görevlendirilen S.B. hakkında yapılan ihbar ve şikayetler doğrultusunda başlatılan inceleme kapsamında, mahkemeye ait tüm bilirkişi kayıtları, duruşma tutanakları, bilirkişi raporları ve ilgili ara kararların bölge kuruluna gönderilmesi istendi.

Bölge Kurulu Başkanlığı, talebin 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 14/5. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu belirterek, ilgili belgelerin en kısa sürede iletilmesini istedi.

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