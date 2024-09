İmamoğlu: Siyasette rekabetin denklemi mahkemelerde kurulamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti programının görüşüldüğü CHP'nin ATO Congresium'daki "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adı verilen 20. Olağanüstü Kurultay'da yaptığı konuşmada, bugün dünden daha demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir partiye uyandıklarını ifade etti.

"Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız." diyen İmamoğlu, "Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren, çok demokratik, seviyeli ve değerli bir kurultay yaşadık." diye konuştu.

CHP'nin, Türkiye'nin en demokratik, katılımcı ve özgürlükçü partisi olduğunu dile getiren İmamoğlu, Türkiye'yi ve vatandaşları tanıdıklarını, sorunları bildiklerini, memleketin her köşesinde vatandaşların arasında olduklarını söyledi.

İmamoğlu, artık yarının konuşulacağı günlere adım atıldığını belirterek, "CHP'liler, sadece geleceğe bakın, gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demokrasi, ekonomi ve geleceğinin tehdit altında olduğunu savunan İmamoğlu, "Bu gidişatı kanıksayamayız. Bu kahredici tabloyu değiştirecek gücü hepimiz biliyoruz. O güç, sizlersiniz, bizleriz ve kurulduğu günden bu yana medeniyetin, kalkınmanın ve bereketin timsali olmuş CHP'lilerdir, sizlersiniz. Onun için güçlü bir biçimde geleceğe bakmalısınız." dedi.

"Sorumluluklarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil"

Ekrem İmamoğlu, sorumluluklarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığının altını çizerek, "Tam 101 yıl önce mazlumlara ilham kaynağı olduğu gibi bugün de hep birlikte takip eden değil, yol açan ve yol gösteren olmalıyız. Yine, bütün başta yakın coğrafyaya ve dünyaya ilham kaynağı olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ve CHP'nin değiştiğini söyleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimizin iktidar olduğunu bilmeyen var mı? Bizim hedefimiz iktidar, bu memleketin bize ve anlayışımıza ihtiyacı var. Her adımımızın bu hedefle bir ilgisi var. Her CHP'linin, Genel Başkanımızın, MYK üyesi arkadaşlarımın, belediye başkanlarımızın, PM'nin, il ve ilçe yöneticilerin ve bütün delegelerimizin artık her kararında kendisine sorması gereken tek bir soru var. Attığı adımda, bu kararım ya da adımım bizi iktidara yaklaştırıyor mu? İktidar hedefine bir katkı yapıyor mu, bir zararı var mı diye sorgulamak zorunda. Attığımız adım, yaptığımız iş, söylediğimiz söz, birbirimize takındığımız tavır ve vatandaşla konuşma biçimimiz bizi iktidara yaklaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu? Bu soru zihinlerimizde yankılanmalı. Bu soruyu kendine her gün değil, ibadet eder gibi günde 5 kere sorması gerekir. Biz belediye başkanları olarak tam da bu noktadayız."

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP'li her belediyenin vatandaşlar tarafından mercek altında olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Belediyelerimizin başarısı iktidar yolunda bizler için çok büyük bir kaldıraç. Allah korusun başarısızlığı ise ülkemizin geleceğine dolanacak taş olacak. Onun için sorumluluğum çok büyük." dedi.

"Yargısal tacizden sonuç alınamaz"

Türkiye'de uzunca süredir siyaset alanının yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını söyleyen İmamoğlu, "Aslı astarı olmayan, ceviz kabuğunu doldurmayacak işlerden soruşturmalar, iddianameler, davalar, siyasi yasaklar gırla gidiyor." diye konuştu.

"Er meydanında töreyi bilen pehlivan faul yapmaz." ifadesini kullanan İmamoğlu, "Siyasette rekabetin denklemi mahkemelerde kurulmaz, kurulamaz." dedi.

"Yargısal tacizden sonuç alınamayacağını" söyleyen İmamoğlu, "Ne bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de bana ne de diğer arkadaşlarımıza ya da başka siyasi kişiliklere ya da kimliklere bu tarz açtıkları, açacakları davalarla bizi yolumuzdan ayıramazlar, amaçlarına ulaşamazlar." dedi.

Siyasi yarışın denklemini milletin kuracağını dile getiren İmamoğlu, "İktidarın gittiği, fakirlik, otoriterlik, keyfilik rotası. Bizimki o rota değil. Eşit, özgür, onurlu yurttaşların, demokratik, zengin ve güçlü devlete sahip olmalarının rotasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler rotasıdır." ifadelerini kulandı.