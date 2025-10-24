İmamoğlu, siyasi yasak talebiyle açılan ‘yolsuzluk’ davasından beraat etti

Tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine yönelik “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla açılarak yargılandığı davadan beraat etti.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında, 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Davada İmamoğlu için siyasi yasak da talep edilmişti.

Davanın konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihale olurken, beraat kararında sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayetle 2015 yılında düzenlenen bir ihale için İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ocak 2023'te de dava açılmıştı.

24 Ekim'de Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İmamoğlu hakkında beraat kararı verildi.