İmamoğlu: Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da soğuk hava etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), soğuk havalardan etkilenmemeleri için evsizlere geçici barınma hizmeti sunuyor.

Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın. Evsiz vatandaşlarımızı misafir ediyor, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz. pic.twitter.com/scwStPSO85 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 2, 2023

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın. Evsiz vatandaşlarımızı misafir ediyor, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.