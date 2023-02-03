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İmamoğlu: Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın

İBB Başkanı İmamoğlu, "Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın. Evsiz vatandaşlarımızı misafir ediyor, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da soğuk hava etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), soğuk havalardan etkilenmemeleri için evsizlere geçici barınma hizmeti sunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın. Evsiz vatandaşlarımızı misafir ediyor, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

 