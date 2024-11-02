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İmamoğlu: Sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanıp Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin "Odağımızı şaşırmamızı, iktidar hedefimizden vazgeçmemizi, müzmin bir muhalefet partisi olmamızı, kendi rejimlerini ve sistemlerini bu ülkeye yerleştirerek neredeyse daimi bir iktidar kurma çabası içinde olduklarını unutmayın. Toplumla kucaklaşmaktan, onların seslerine ses olmaktan, sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız." dedi.

Haber Merkezi
AA
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İmamoğlu: Sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız
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Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması üzerine, CHP'nin Antalya'da yapmayı planladığı "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" İstanbul'da gerçekleştirdi.

"Sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin tarihi bir kavşaktan geçtiğini ve her alanda çöküş tablosuyla karşı karşıya olunduğunu ileri sürdü. Böyle bir ortamda vatandaşların CHP'ye sorumluluklarını hatırlattığını aktaran İmamoğlu, "Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, doğulusu, batılısı, yoksulu, zengini ve herkes açıkçası gözlerini, kulaklarını bize açmış ve bizim ne yaptığımızı takip ediyorlar." dedi.

İmamoğlu, "CHP'yi kudretsiz göstermek ve parti içinde iç çekişmelerin büyütülmesi hedefleniyor. Bizi bölerek, parçalayarak, korkutarak, savurarak savrulmamızı, yolumuzdan etmeye çalıştıklarını unutmayınız. Odağımızı şaşırmamızı, iktidar hedefimizden vazgeçmemizi, müzmin bir muhalefet partisi olmamızı, kendi rejimlerini ve sistemlerini bu ülkeye yerleştirerek neredeyse daimi bir iktidar kurma çabası içinde olduklarını unutmayın. Toplumla kucaklaşmaktan, onların seslerine ses olmaktan, sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

"Millet iradesine karşı vurulan kayyum darbesine karşı mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Hem ilçe başkanlarımızla hem belirli aşamalarda belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve örgütümüzün her kademesiyle Esenyurt'ta olacağız. Millet iradesine karşı vurulan kayyum darbesine karşı mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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