İmamoğlu: Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ile ilgili başlatılan soruşturma hakkında Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı asla adil değildir. CHP'li belediyeler kadar AK Partili belediyelerde de soruşturma açtığını iddia etmişti. "Terör soruşturması açtın mı açmadın mı?" diye sordum. Yanıt veremedi. Son basın toplantısında tek kelime dahi etmedi.

Yasa belediyelerde sakıncalı personelin işten çıkarılması yetkisini İçişleri Bakanı'na veriyor. Sayın bakan terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca bu kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkartmamıştır. Soylu terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiştir.

Gündemdeki soruşturmalarla ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/FaszS3DrQu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 4, 2023

Yasayı bilen onay makamının İçişleri Bakanlığı olduğunu da bilir ama bundan da bihaberler. Hani yetkiniz yoktu bakan bey? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi işten çıkarttınız? Bakan bey bir toplantı daha yapmalı ve İBB'de bu yetkisini kullanmayıp görevi neden ihmal ettiğini açıklamalı.

"Pandora'nın kutusunu siz açtınız"

Bakanın görev ihmalini resmi bir belgeyle adım adım size aktararak kanıtlamış durumdayız. Takipçisi olup bunu burada bırakmayacağız. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

AK Partili belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse bunun açıklamasını yapın. Pandora'nın kutusunu siz açtınız sayın bakan. Açıkçası kabahat Soylu bakanın. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye dile getirdim. Bizim açıklamamıza apar topar yanıt vermeye çalışan bakan yetinmedi, bir de üstüne tweet attı.

Belediyemiz, İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız başından beri görevini yapmaktadır. Pes diyecektim ama artık demiyorum. İBB'de komisyon yoktu lafı tamamen yalan. Tümden tutarsızlıklarla dolu bir beyan. Açıkçası hangi partiye gönül verdiyse versin ben bütün hemşehrilerime böylesine bir makamı işgal eden bir kişinin çelişen ifadelerini sunmayı görev biliyorum."