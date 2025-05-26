İmamoğlu: Televizyonda gözlerim dolu dolu izledim

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin X hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. Sancaktepe’de binlerce kişinin, kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya gelmesi ve yapılan etkinliği değerlendiren İmamoğlu, "Sevgili Alper Yeğin kardeşim, Kıymetli Başkanım; Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim. Belediye Başkanımız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı umudu sıcacık çocuk sevgisini herkese hissettiren bu buluşma için sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum. Sevgi ve saygılarımla." dedi.

Değerli Ekrem Başkanım,



Gökyüzüne umutla bıraktığımız o balonlarda, bir çocuğun hastalığı yenme sevinci vardı…

Sizin o güzel yüreğinizden gelen mesaj ile bugünü çok daha anlamlı kıldı.



O balonlar özgürlük hayali kuran herkesin dileğini de taşıdı gökyüzüne.



O büyük gün… pic.twitter.com/iCo9sVArsN — Alper Yeğin (@alperyegin_) May 25, 2025