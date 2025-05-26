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İmamoğlu: Televizyonda gözlerim dolu dolu izledim

Ekrem İmamoğlu, babasının çağrısıyla Sancaktepe’de kanseri yenen Ali Asaf için gökyüzüne balonlar bırakılan etkinlikle ilgili "Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Televizyonda gözlerim dolu dolu izledim
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin X hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. Sancaktepe’de binlerce kişinin, kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya gelmesi ve yapılan etkinliği değerlendiren İmamoğlu, "Sevgili Alper Yeğin kardeşim, Kıymetli Başkanım; Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim. Belediye Başkanımız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı umudu sıcacık çocuk sevgisini herkese hissettiren bu buluşma için sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum. Sevgi ve saygılarımla." dedi.

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