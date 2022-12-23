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İmamoğlu: Türkiye demokrasisi ve milletimiz mağdur edilmek isteniyor

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili soruya, "Ben mağdur olmam. Türkiye demokrasisi ve milletimiz mağdur edilmek isteniyor. Ona müsaade etmeyecek kişi, ben ve benim gibi düşünen bu sürece liderlik yapan insanlar." yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da Mevlâna Müzesi’ni ziyaret etti.

İmamoğlu ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkındaki mahkeme kararının sorulması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

“Ben mağdur olmam. Türkiye demokrasisi ve milletimiz mağdur edilmek isteniyor. Ona müsaade etmeyecek kişi, ben ve benim gibi düşünen bu sürece liderlik yapan insanlar. Onun için hep birlikte mücadele edeceğiz. O mücadelemizi Türkiye’nin çok güçlü 11 belediye başkanı olarak burada, hep birlikte birlik mesajıyla tüm Türkiye’ye vereceğiz. Türkiye demokrasisini mağdur etmeyecek gücü sahibiz milletçe.”

 

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