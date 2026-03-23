İmamoğlu: Türkiye’nin dış politikası hukukla, ilkeyle ve etkin diplomasiyle yürütülmelidir

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Orta Doğu’daki ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşa ve Türkiye’nin bu savaş karşısındaki politikasına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İran krizini kimin başlattığı açıktır. Bu nedenle, uluslararası hukuka aykırı eylemleri kınadık, tarafları saldırılara son vermeye çağırdık. Riyad’da 12 bölge ülkesinin imzaladığı ortak metinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda artık ABD’nin adı yok. Savaşa ilişkin atıflar İran’ın saldırılarını kınayan bir çerçeveye oturtuluyor, meşru müdafaa hakkına vurgu yapılıyor, ama krizi başlatanlar anılmıyor. İlkeli bir dış politika iddiasındaysanız, uluslararası hukuku seçici kullanamazsınız. İran’ın sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları yanlıştır. Ancak İran’ın egemenliğine, sivil altyapısına ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar da kabul edilemez.

Türkiye’nin dış politikası hukukla, ilkeyle ve etkin diplomasiyle yürütülmelidir. Türkiye, başkalarının yazdığı metinlere imza atmak yerine, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda tutarlı tavır alabilen bir ülke olmak zorundadır. Savaşı başlatanları perdeleyen, hukuku seçici şekilde savunan bir çizgi, Türkiye’ye itibar kaybettirir. İlkesiz denge siyaseti, denge değil savrulmadır."