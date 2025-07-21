İmamoğlu: Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda İmamoğlu'nun şu açıklamasına yer verildi:

"Ne diyorlar? 'Çiftçinin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumu yok, hamdolsun, tarım sektörümüz dimdik ayakta.' Soralım bakalım çiftçilerimize, dimdik ayakta mıyız yoksa batmakta mıyız? Çiftçiler bugün Türkiye’de borcu borçla döndürüyor, kar etmek bir yana dursun, zarar etmezse şükrediyor. Tarım sektörü de çiftçilerimiz de sahipsiz durumdadır.

"Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor"

Çiftçilerimiz, 1.2 trilyon lirayı aşan ağır bir borç yükünün altında yaşıyor. Çiftçilerimiz tarlaya, seraya, ahıra attığı her adımda daha fazla borçlanıyor. Tarlayı borçla döndürmeye çalışan çiftçiler, öz sermaye koyamıyor, yatırım yapamıyor. Milletimiz artık tarlaya ekmek istemiyor! Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor!

"Tarımı hem tarlada hem envanterde güçlendireceğiz"

Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Acil önlem adımlarıyla borç yükü altındaki çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız. Kredi sisteminin verimlilik temelli yeniden yapılandıracağız. Türkiye’nin tarımsal altyapısına yönelteceğimiz desteklerle üretimde teknolojik dönüşümü destekleyeceğiz. Tarımı hem tarlada hem envanterde güçlendireceğiz.

"Çiftçiliği hevesle yapılacak bir iş haline getirecek ve Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız"

Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek. Köylerimizi yeniden cazip kılacak, çiftçiliği hevesle yapılacak bir iş haline getirecek ve Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız. Çiftçi kazanacak, Türkiye doyacak!"