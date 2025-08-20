İmamoğlu: Tutuklanmam, "Terörsüz Türkiye" ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdı

Beş aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesini şu şekilde değerlendirdi:

"Fidye yöntemiyle belediye başkanlarını tehdit ediyorlar"

“Bu fidye yöntemi, belediye başkanlarına yöneltilen suç veya teftiş dosyalarıyla savcılık soruşturmaları üzerinden şantajla başlıyor. ‘AK Parti’ye geçersen serbestsin, geçmezsen hapistesin’ tehditleriyle devam ediyor. İktidar safına geçerek fidyesini verenlerin soruşturmalardan kurtulmasıyla sonuçlanıyor.

İBB dosyasında ve diğer dosyalarda tutuklu olan veya tutuklanma ihtimali olanlarsa ya hapisle ya da ailesi ve işiyle tehdit edilerek şantaja maruz kalıyor. Savcılıkla bağlantılı olduğu iddia edilen avukatların özel ziyaretleriyle hapisten kurtulmak için önüne konan iftira ifadesine imza atması beklenenler düzenli bir biçimde tehdit ediliyor. Ve sonuçta istenilen ücreti ve ifadeyi verenler fidye yoluyla serbest kalıyor."

"Operasyonlar Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldü"

İmamoğlu, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle tutuklama süreçlerinin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesiyle yapıldığının ortaya çıktığını öne sürdü:

“Bütün operasyonlar Erdoğan'ın talimatıyla yapılmış, boyun eğmeyen belediye başkanlarına cezaevi yolu gözükmüş, diz çökenlereyse transfer zorunluluğu getirilmiştir. Nihayetinde bu sürecin nasıl ahlaksızca yürütüldüğü, bütün operasyonların hukuki değil siyasi temellerle oluşturulduğu tescillenmiştir.”

"İBB davası, 'Terörsüz Türkiye' sürecine sabotajdır"

Tutuklanmasının, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği ve terör örgütü PKK'nın silahsızlanmasını öngören sürecin sabote edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “Özellikle İBB davasıyla tutuklanmam, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır. ‘PKK’yla silah bırakma süreci yürütülürken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklanıyor’ çelişkisini milletimizin zihninde uyandırmak için kurulmuş bir kumpastır" dedi.

"Ülkenin sorunlarını çözemeyen iktidar, süreci de çözemeyecek"

İktidarın yargıyı muhaliflere karşı bir sopa olarak kullandığını belirten ve ülkedeki hiçbir sorunu çözemediğini dile getiren İmamoğlu, sürecin devamı hakkında ise şunları söyledi:

“Adaletsizlikle, tehdit ve kavga siyasetiyle yargıyı muhaliflerin üstünde bir sopa olarak kullanmaya çalışan iktidar, ülkemizin eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi, eğer bu tehlikeli yoldan sapmazsa ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini de çözme becerisini gösteremeyecektir.”

"Türkiye'nin iki temek meselesi var"

İmamoğlu, bugün ülkenin gündemindeki iki temel meselenin "CHP'ye yapılan baskılar" ve "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu ifade etti:

“Bugün Türkiye’nin iki temel meselesi var: Birisi ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle başlayan süreç, diğeriyse CHP’ye yönelik kuşatmadır. Bu iki olay arasındaki ilişkiyi anlamayan, yapılan sabotajı görmeyen ve kimin neyi amaçladığını fark edemeyenler; ışıksız yolda fenersiz, açık denizde yelkensiz siyaset yapanlardır.”