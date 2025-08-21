  1. Ekonomim
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin barış mesajı paylaştı.

İmamoğlu: Ukrayna-Rusya müzakere masasında Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı
Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin barış mesajı paylaştı.

İmamoğlu, devam eden müzakerelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Ukrayna’da 3,5 yıldır süren savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Karadeniz’de sağlanacak adil ve kalıcı barış, Avrupa’nın güvenlik mimarisinden enerji arzına pek çok alanda hayati önem taşıyor. Barışın kalıcı olması ise, Ukrayna’nın güvenliğinin ve egemenliğinin güvence altına alınmasıyla mümkün.

Silahların bir an önce susmasının ardından, ilgili tüm taraflar müzakere masasına oturmalı. NATO’nun en güçlü ordularından birine, Karadeniz’in en uzun kıyı şeridine ve Boğazlar’ın egemenliğine sahip olan Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı. Şimdiye kadar pek çok Rus-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapan İstanbul’un barışı perçinleyecek bir anlaşmanın müzakeresi için en doğru şehir olduğunu düşünüyorum."

