İmamoğlu ve Özel’den ortak karar! Kurultaya çarşaf listeyle gidilecek

CHP'de yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde Genel Başkan Özgür Özel ile Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu arasında Parti Meclisi listesi konusunda görüş ayrılığı olduğu iddia edilmişti. Parti Meclisi seçimine çarşaf liste ile gidileceği belirtildi. Özel ve İmamoğlu'nun aynı isimlerle devam edilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.

Özel ve İmamoğlu arasında anlaşmazlık çıktığı iddia edilmişti

Hafta içinde CHP kulislerinde, Özel ve İmamoğlu arasında PM listesi konusunda anlaşmazlık çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Meselenin şahsi olmadığı ancak Özel'in "İmamoğlu'na yakın bazı PM üyelerinin kendisine karşı özensiz ve nezaketsiz davrandığından şikayetçi olduğu, bu isimleri PM listesine koymayacağı" ileri sürülüyordu. Özel'in 18 ismi listeye almama konusunda kararlı olduğu iddia ediliyordu. PM listesinin değiştirilmemesi kararı bu söylentileri boşa çıkardı.

CHP Parti Meclisi'nde şu isimler yer alıyor:

GÖKAN ZEYBEK

ÖZGÜR KARABAT

BEDİRHAN BERK DOĞRU

OZAN IŞIK

DENİZ YÜCEL

GAMZE TAŞCIER

MURAT BAKAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

CEM AYDIN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

SELİN SAYEK BÖKE

CANAN TAŞER

PINAR UZUN OKAKIN

MAHİR YÜKSEL

ERHAN ADEM

BURHANETTİN BULUT

ECEVİT KELEŞ

ALİ ABBAS ERTÜRK

HİKMET ERBİLGİN

ALİ HAYDAR FIRAT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

HÜSEYİN YAŞAR

BERKER ESEN

ULAŞ KARASU

MÜSLİM SARI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

ÖZGÜR CEYLAN

HİKMET YALIM HALICI

ERBİL AYDINLIK

SEVGİ KILIÇ

YALÇIN GÖRGÖZ

ORHAN SARIBAL

TURGAY ÖZCAN

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET TÜM

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

SİNEM KIRÇİÇEK

SEMRA DİNÇER

HÜSEYİN CAN GÜNER

AHMET HAKAN UYANIK

ŞENGÜL YEŞİLDAL

EMİN UMUT DİKİLİ

NAZAN GÜNEYSU

KOZA YARDIMCI

MEHMET ALKIN DENİZASLANI

YANKI BAĞCIOĞLU

YALÇIN KARATEPE

VOLKAN DEMİR

BARAN BOZOĞLU

İLHAN UZGEL

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

ARMAĞAN ERDOĞAN

GÖKÇE GÖKÇEN

AYLİN NAZLIAKA

SANİYE BARUT

GONCA YELDA ORHAN

GİZEM COŞKUN

Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak

Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurultayda kayıtlı 1368 delege, partinin genel başkanıyla, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek. 1600 kişilik kurultay salonuna yalnızca delegeler, eski genel başkanlar ve onur konukları girebilecek. Aday olmayacağını açıklayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya katılması bekleniyor.

Eski genel başkanlar da salonda olacak

Özel'in davette bulunduğu önceki genel başkanlar Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı yapan Murat Karayalçın'ın da kurultay salonunda olacağı belirtiliyor.

Genel Başkan Özgür Özel, saat 16.00'da salonun yanındaki parkta toplananlara seslenecek. CHP'nin sosyal medya hesaplarından da çağrı yapılan konuşmanın mitinge dönüşmesi bekleniyor.

Ümit Uysal ve Berhan Şimşek aday oldu

Kılıçdaroğlu'nun kararının ardından Özgür Özel'in tek aday olarak seçime gireceği beklentisine karşın dün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bugün de eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacaklarını açıkladı.

Oğuz Kaan Salıcı'dan karşı liste

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, olağanüstü kurultayda Parti Meclisi seçimlerinde Denge ve Dayanışma Listesi çıkaracaklarını açıkladı. Salıcı, "Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak öyle bir parti istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak listeye destek istedi

Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak X'te yayınladığı mesajında Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek istedi.