İmamoğlu ve Özel’den ortak karar! Kurultaya çarşaf listeyle gidilecek
CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Parti Meclisi'nde aynı isimlerle devam etme kararı aldığı öğrenildi. Seçime çarşaf listeyle gidilecek.
CHP'de yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde Genel Başkan Özgür Özel ile Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu arasında Parti Meclisi listesi konusunda görüş ayrılığı olduğu iddia edilmişti. Parti Meclisi seçimine çarşaf liste ile gidileceği belirtildi. Özel ve İmamoğlu'nun aynı isimlerle devam edilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.
Özel ve İmamoğlu arasında anlaşmazlık çıktığı iddia edilmişti
Hafta içinde CHP kulislerinde, Özel ve İmamoğlu arasında PM listesi konusunda anlaşmazlık çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Meselenin şahsi olmadığı ancak Özel'in "İmamoğlu'na yakın bazı PM üyelerinin kendisine karşı özensiz ve nezaketsiz davrandığından şikayetçi olduğu, bu isimleri PM listesine koymayacağı" ileri sürülüyordu. Özel'in 18 ismi listeye almama konusunda kararlı olduğu iddia ediliyordu. PM listesinin değiştirilmemesi kararı bu söylentileri boşa çıkardı.
CHP Parti Meclisi'nde şu isimler yer alıyor:
GÖKAN ZEYBEK
ÖZGÜR KARABAT
BEDİRHAN BERK DOĞRU
OZAN IŞIK
DENİZ YÜCEL
GAMZE TAŞCIER
MURAT BAKAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
CEM AYDIN
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
SELİN SAYEK BÖKE
CANAN TAŞER
PINAR UZUN OKAKIN
MAHİR YÜKSEL
ERHAN ADEM
BURHANETTİN BULUT
ECEVİT KELEŞ
ALİ ABBAS ERTÜRK
HİKMET ERBİLGİN
ALİ HAYDAR FIRAT
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
HÜSEYİN YAŞAR
BERKER ESEN
ULAŞ KARASU
MÜSLİM SARI
DENİZ YAVUZYILMAZ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
ÖZGÜR CEYLAN
HİKMET YALIM HALICI
ERBİL AYDINLIK
SEVGİ KILIÇ
YALÇIN GÖRGÖZ
ORHAN SARIBAL
TURGAY ÖZCAN
MELİSA UĞRAŞ
MEHMET TÜM
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
SİNEM KIRÇİÇEK
SEMRA DİNÇER
HÜSEYİN CAN GÜNER
AHMET HAKAN UYANIK
ŞENGÜL YEŞİLDAL
EMİN UMUT DİKİLİ
NAZAN GÜNEYSU
KOZA YARDIMCI
MEHMET ALKIN DENİZASLANI
YANKI BAĞCIOĞLU
YALÇIN KARATEPE
VOLKAN DEMİR
BARAN BOZOĞLU
İLHAN UZGEL
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ARMAĞAN ERDOĞAN
GÖKÇE GÖKÇEN
AYLİN NAZLIAKA
SANİYE BARUT
GONCA YELDA ORHAN
GİZEM COŞKUN
Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak
Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurultayda kayıtlı 1368 delege, partinin genel başkanıyla, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek. 1600 kişilik kurultay salonuna yalnızca delegeler, eski genel başkanlar ve onur konukları girebilecek. Aday olmayacağını açıklayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya katılması bekleniyor.
Eski genel başkanlar da salonda olacak
Özel'in davette bulunduğu önceki genel başkanlar Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı yapan Murat Karayalçın'ın da kurultay salonunda olacağı belirtiliyor.
Genel Başkan Özgür Özel, saat 16.00'da salonun yanındaki parkta toplananlara seslenecek. CHP'nin sosyal medya hesaplarından da çağrı yapılan konuşmanın mitinge dönüşmesi bekleniyor.
Ümit Uysal ve Berhan Şimşek aday oldu
Kılıçdaroğlu'nun kararının ardından Özgür Özel'in tek aday olarak seçime gireceği beklentisine karşın dün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bugün de eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacaklarını açıkladı.
Oğuz Kaan Salıcı'dan karşı liste
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, olağanüstü kurultayda Parti Meclisi seçimlerinde Denge ve Dayanışma Listesi çıkaracaklarını açıkladı. Salıcı, "Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak öyle bir parti istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Faik Öztrak listeye destek istedi
Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak X'te yayınladığı mesajında Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek istedi.