İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirmek üzere Parti Genel Merkezi ek binasında kurmaylarıyla bir araya geldi.

Toplantının başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın İYİ Parti Akşener’i ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundan yeni bir öneri sunarak 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını istediğini belirterek, “Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yenir bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir, bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na da Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir.” diye konuştu.