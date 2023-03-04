İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği bildirildi.

Akşener, dün yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak, "İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullanarak masadan ayrıldığını duyurmuş ardından iki başkana çağrıda bulunmuştu.

CHP’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur." ifadeleri kullanıldı.