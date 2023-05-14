İmamoğlu ve Yavaş'tan ikinci açıklama

Ekrem İmamoğlu, önde oldukları sandıklara itiraz yapıldığını belirterek, sandıktan çakacak sonuçlara saygılı olduklarını belirtti.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Moraliniz bozmayın. Buradayız. Sağlıklı bağlantı içerisindeyiz. Elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü sergileyen iktidar tablosunu gösteriyor. Bu net. Elbette bu saatten sonra tüm kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimiz aldatmaya, manipüle etmeye hakkı yoktur. Kendi sandıklarımızı veriler üzerinden takip ediyoruz. Rakip ittifakın itirazıyla engellenen sandık verileri bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar. Önde olduğumuz sandıklara itirazlar yapılıyor. Böyle bir strateji geliştirilmiş, saygı duyuyoruz.

Sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti aldatma adına, kazanma üzerine senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız buna aldanmasın. Çevrede ne olup bittiğine de hakimiz. Hareketliliği takip ediyoruz. Sandıktan ne çıkıyorsa, sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Biz sürekli çıkış, rakibimizin de iniş trendini seyrettiğini görüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Tüm görev alan vatandaşlarımızın sandıklarını terk etmemelerini özellikle istiyoruz.

Mansur Yavaş, ıslak imzalara göre, şu ana kadar 91.913 sandık açıldığını belirterek sonuçları şöyle açıkladı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,42, 11 milyon 428 512 oy

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,80 11 milyon 278 773 oy

Sinan Oğan yüzde 5,33 oy.