İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerini duyurdular.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur."

Mansur Yavaş'ın paylaşımı ise şu şekilde:

"Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir."

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