İmamoğlu ve Yavaş'tan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde oy sayımı devam ediyor. Oyların yüzde 90'ına yakını sayılmışken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, AK Parti'nin ilk başta yüksek gösterilen oylarının düşmeye devam ettiğini, yaklaşık 10 milyon oyun hala sayılmamış olduğunu belirterek, "Şu andaki verilerle Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başta daha yüksek olarak açıklanan oylarının düşmeye devam ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Sahada birtakım kirli süreçler işletilmeye başlandı. Şunu unutmayın ipin ucu bizdedir. Okul önlerindeki arkadaşlarımız sonuçları tek tek bildirmeye devam etsinler. Süreci takip ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon oy sayılmamış durumda, yüzde 20 demek. Anadolu Ajansı bitkisel hayatta bir kurumdur. Bütün bu çabaya rağmen Erdoğan'ın oyları istikrarlı bir biçimde düşüyor. Bütün milletimiz bizi izlesin. Şu andaki verilerle Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında." dedi.

"Seçimlerle ilgili güncel verileri paylaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin." ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle: