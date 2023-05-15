İmamoğlu ve Yavaş'tan yeni açıklama: Seçim 2. tura kalabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Yavaş, seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok yüksek olduğunu dile getirerek "Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 47.7, Erdoğan'ın 45.8'dir." dedi.

Yavaş şunları söyledi:

"2014 seçimlerinde de yaşadım. Saatlerce veri akışı gelmedi. Bunları yaşadığımız için daha tedbirliyiz. Sosyal medyadan yaptığımız açıklamada Diyarbakır'da bir torba kuyruğu gördük, teslim edemiyorlar, Ankara'da yaklaşık 10 kez sayılan yerler var. Yoğun itiraz var. Ankara'da sadece 4 bin tane ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Sonuç itibariyle inşallah iyi bir sonuç alacağız veya ikinci tura kalacak milletimiz neyi taktir ederse onu göreceğiz. Henüz 60 bin sandığın verisi gelmedi.

Sayın Soylu jandarma ve polis marifetiyle sonuçları sürekli olarak bildirmek istedi.

Islak imzalı yüzde 67,7'dir. 19 milyon 86 bindir. Oransal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu 47,7, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8dir. İstanbul seçimlerinde her tarafı bilboardla donalttılar bu milli irade olmuyor. Sonuçları bekleyeceğiz. Bir oyun bile hakkını aramak sonuna kadar bizim görevimizdir. Islak imzalı verileri elde edemememizin nedeni de oyumuzun yüksek çıktığı yerlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim."

Ekrem İmamoğlu ise Anadolu Ajansı'na tepki göstererek "Sizin sisteminize güvenmiyoruz. Kendi verilerimize güveniyoruz. Zaten bizi yanıltmadı o da Anadolu Ajansı. 50.0'de neredeyse yarım saat tuttu. Devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Anadolu Ajansı'nı ne yazık ki bitkisel hayata soktunuz. Ama çıkaracağız. Bu sistemin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu biz biliyoruz. Bu ülkenin her yerinde makam araçlarıyla siyaset yaptılar. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle" diye konuştu.

"Sisteme girilmeyen 7.5 milyon oy var"

Sisteme girilmeyen 7.5 milyon oy olduğunu söyleyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Baştan beri yaptığımız açıklamalarda yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor. Yüzde 60'larda başlayan manipülasyon yüzde 45'lere indi. Şu an sisteme girilmeyen 7.5 milyon oy var.

Aynı taktiklerle milletimizi ekranlara mahkum edecekler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Sizlere açıklama yapmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz biz inanıyoruz ki istatistik bildiğimiz sonuçlara yönelik süreç Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir. Islak imzaların yüzde 70'lere ulaştığını biliyoruz. Bazı verilere hiç ulaşılmadı. İlginç bir kurgu var orada bunu anlamaya çalışıyoruz. Hassasiyetle çalışıyoruz. Sandık görevlisi arkadaşlarımız bu süreçlere alışkınlar. Milletimizin namusu oylarımızı sonuna kadar koruyacaklar. Hassasiyet istirhamımız var."