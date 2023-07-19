İmamoğlu: Vergilendirmeler acilen gözden geçirilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT’ye 125 yeni otobüs alınmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB’ye bağlı kurumlardan İETT, İstanbulluların hizmetine sunmak üzere 125 otobüs alımına ilişkin sözleşme bugün Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk'te düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kurum tarihinde bir ilk olan kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş’un tanıklığında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka imza attı.

Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu alımla birlikte İstanbul’da hizmet veren otobüslerin yaş ortalamasının 10,5'tan 9,5’a ineceğini söyledi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu otobüs alımı meselesi İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin hep gündeminde oldu. Hatta ilk göreve geldiğimiz an itibarıyla ihtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. Görüşmelerimizi yaptık ve bir uzun vadeli krediyle hızlıca 300 otobüs alımıyla ilgili süreçleri tamamladık ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’mizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen 3 yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için o alanımızı gerçekleştiremedik. Ancak şunu söyleyeyim, öz kaynaklarımızla yani bahsettiğimiz o uzun vadeli kredi imkânı olmadan ne yazık ki kısa vadeli ödeme koşullarını yerine getirmek zorunda kalarak İETT filomuza otobüs katma konusunda büyük fedakarlıklar yaptık. Yıl sonundaki teslimlerle beraber 252 adet otobüsü bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine katarak İstanbulluların daha genç bir filoda hizmet almalarını sağlamış olduk.

“Filomuz daha düzenli olacak”

Bugünkü alımla beraber bu demek oluyor ki, 400’e yakın bir araç sağlamasını, imkânını 4,5 yılda arkadaşlarım büyük fedakarlıklarla, ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukları düşünürsek ki bu araçların büyük oranda ne yazık ki döviz tabanlı fiyatlarla maliyetleri hesaplanıyor ve diğer emtia rakamlarındaki artışı da düşünürsek büyük fedakarlıklarla bu alımların yapıldığını buradan ifade etmek isterim. Tabii bu yaptığımız alımla beraber gençleşecek olan filomuz daha düzenli, daha özenli bir hizmeti İstanbullulara sunmuş olacaklar. İhaleyi bir yerli firmanın kazanması ve tamamen yerli bir üretimle araçların filomuza katılacak olması ve bu üretimlerin Türkiye’de yapılıyor olması bizi sevindiren bir başka husus. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 yolcu kapasitesine sahip araçlarımız gerçekten hem ekstra güvenlik sistemleri olan kamera-ayna sisteminden telemetre sistemine kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran çağdaş toplu taşıma araçları 2024’ün dönemimiz bitmeden ocak-nisan aylarında teslimi yapılacak araçlar İstanbullulara çok daha güzel hizmetleri sunacaklar.

“Türkiye’nin ekonomik süreci çok ciddi sorunlarla karşı karşıya”

Bu manada şimdiden bu üretimi yapacak olan ve bu otobüsleri bize inşallah en hızlı şekilde teslim edecek olan ihaleyi kazanan Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim şirketine de teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’nin ekonomik süreci ne yazık ki çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Tabii bir sonucu yaşıyoruz. Yani uzun yıllardır sürdürülen yanlış ekonomi politikaların geldiği noktada alınan bir kısım tedbirlerin milletimizi ne denli zor duruma bıraktığını ve bırakacağını şimdiden yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, tabii aynı zamanda yaptığımız bu alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar, bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Bu ortaya konan KDV, ÖTV zamları 6 yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır. Toplu taşıma hele hele bizim gibi mega kentlerde önemli bir hizmettir ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır.

“Vergilendirmelerin gözden geçirilmesi şarttır”

Bu bağlamda böylesi hizmetlerin, böylesi toplumsal hizmetlerin en üst seviyede vergilendirilmesi yanlış bir politikadır. Bu manada ÖTV ve KDV oranlarını, ki daha önce biz 11 büyükşehir belediye başkanı olarak yaptığımız toplantılarda ÖTV ve KDV’nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete, bunu buradan yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde ekstra bir yük olarak bunun vatandaşların sırtına yük olması kaçınılmazdır. Ortaya konacak olan maliyetlerle ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir. Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda bizim gibi belediyeler başta olmak üzere kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır.

“Elektrik tüketiminin en üst seviyede zamlanması yük getirdi”

Bakın, sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil; metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamlanmasının bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda belediyelerle hükümetin yetkililerinin bir araya gelip tartışarak bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır. Bu manada kesinlikle bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz ve bu noktada oluşturacağımız öneri şablonunu Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından birisi olarak, en büyük yerel yönetim kurumu olarak hükümetimizin ilgili yetkilileriyle bütün önerilerimizi önümüzdeki hafta bir şablon olarak bütün bakanlıklarla paylaşacağımızı da buradan kamuoyuna duyurmak ve paylaşmak isterim. Bu yönüyle tekrar ifade edeyim.

“İstanbul’a yapılan hizmet, Türkiye’ye hizmettir”

İstanbul’a yapılacak her türlü hizmetin Türkiye’ye yapılan en önemli hizmetlerden olduğunu unutmamak gerekir. Bunun adı ister toplu taşımadır, ister metrodur, ister kentsel dönüşümdür, ister doğaya, çevreye veya suya yapılan yatırımlardır. Bu manada devletin hangi kurumunun önüne gelirse gelsin bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkânların tereddütsüz, en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum. Tarihi kadim İETT’nin şanına yakışır, kurumuna yakışır, İstanbulluya yakışır hizmetler yapmasını diliyorum. Özellikle burada iki kadın kaptanımızın, şoförümüzün simgesel olarak bizimle bulunması, yenilikçi tavrımızın da bir önemli göstergesi olduğunun altını çiziyor, en güzel hizmetlerin vatandaşlarımızla buluşması dileğiyle otobüslerimizin hayırlı olmasını diler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım.” (ANKA)