İmamoğlu video paylaşarak resmen duyurdu: Yola çıkıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı. Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklayan İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısının, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz.

"Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına"

Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen, ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz. Partimizin gerçekleştireceği önseçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Önseçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu güçlü bir dost ile olacak.

Önseçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine demokratlarına yurtseverlerine dönüp 'Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına!' diyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak! Türkiye kazanacak! Milletin hakkı milletin olacak!"