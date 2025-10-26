  1. Ekonomim
  3. İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan için tutuklama talebi
"Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıktı. Beş saat boyunca adliye nezaretinde tutulan İmamoğlu'nun ifadesi üç saat sürdü.

24 Ekim'de gözaltına alınarak gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan TELE1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile tutuklu İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in de ifadesi tamamlandı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Necati Özkan'ın ifadesi ise 5 saat sürdü.

İmamoğlu, Necati Özkan ve Yanardağ, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sek edildi. 

Ayrıntılar geliyor... 

