  İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videolu paylaşımı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından sosyal medyada "Ben 12 metrekarede öyle özgürüm ki…" notuyla yayınlandı.

İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada yeni bir video paylaştı.

Yapay zeka ile hazırlanan videoda İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta görülen diploma davasından çizim kullanıldı. İmamoğlu kamuoyuna seslendiği videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu memleketin, bu milletin geçmişinde, genetiğinde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü vardır. İnsanını yere eğdir, çömelt, gözüne biber gazı sık, başını öne eğdir… bizim böyle bir anlayışımız yok! Kim çocuğuna bunu yapabilir? Hangi anne, hangi baba? Çocuğuna yapamaz. Üç yaşındaki çocuklarınızın, iki yaşındaki çocuklarınızın evde nasıl başı dik durduğunu, nasıl baş kaldırdığını görürsünüz.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Yani bu milletin genetiğinde hürriyet vardır, özgürlük vardır. Onun için 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın."

