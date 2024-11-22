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İmamoğlu: Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'deki savunmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu “Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu: Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz
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CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara Adliyesi'nde yaptığı savunmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz.”

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